طرق العناية بشعرك أثناء حملك

التقت «سيدتي وطفلك» اختصاصيَّة الشعر، منال حكيم، لتطلعك على كل ما يجب عليك اتباعه والحذر منه أثناء فترة الحمل.

- لا تستخدمي الكريمات ومعالجات الشعر خلال فترة الحمل مثلما تعودت؛ حتى لا تعرضي شعرك للتساقط والتقصف والضعف.

- كوني حذرة من التعرض لأي مواد كيميائيَّة خلال فترة الحمل، بما في ذلك الصبغات وعلاجات الشعر الأخرى التي تحتوي في تركيبتها على مواد كيميائيَّة.

- خلال الثلث الأول من الحمل تجنبي بقدر الإمكان كريمات فرد الشعر، ومواد تلوين الشعر، سواء التفتيح أو التبييض أو عمل «بيرم».

- خلال الشهور التالية للحمل تأكدي من أنَّ استعمال أو تطبيق أي علاج للشعر يكون في منطقة جيدة التهوية.

- لا تتركي المواد الكيميائيَّة على شعر الرأس وقتاً أطول من اللازم.

- تأكدي من شطف الشعر وفروة الرأس جيداً بالماء بعد استخدام أي علاج.

- ارتدي القفازات عند تطبيق هذه المواد الكيميائيَّة، واتبعي توجيهات المصنع بعناية تامة.

- حاولي اختبار أي علاج قبل استعماله على رقعة صغيرة من الشعر أولاً؛ لرصد أي رد فعل حساسيَّة.

علاج تساقط الشعر

تعاني الكثير من الحوامل من مشكلة تساقط الشعر، وهنا عليها فعل الآتي:

- استشيري طبيبك؛ ليطمئن على توازن الهورمونات في جسمك.

ـ استخدمي الشامبوهات الغنيَّة بالسيليكا Silica والبيوتين Biotin

ـ تجنبي تمشيط شعرك وهو مبتل؛ لأنَّه يكون ضعيفاً.

ـ أثناء وبعد الحمل يجب أن تحرصي على تناول طعام صحي؛ يحتوي على كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه الطازجة التي تقي بصيلات الشعر، وتساعد على نموه.

ـ احرصي على أن يحتوي طعامك اليومي على هذه العناصر الغذائيَّة: فيتامين (C)، فيتامين (B) مركب، فيتامين (E)، الزنك.

نصائح عند استخدامك الصبغة

* لا تستخدميها خلال أول ثلاثة أشهر من الحمل.

* لا تستخدمي الصبغة إذا وجدتِ شقوقاً بفروة رأسك.

* استخدمي صبغات الشعر النباتيَّة مثل «الحناء»؛ فهي آمنة أكثر من الصبغات الكيميائيَّة خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

* اعملي في مكان جيد التهوية.

* لا تتركي الصبغة على شعرك أكثر من الوقت المحدد.

* اغسلي فروة رأسك جيداً بعد الصبغة.

* استخدمي قفازات عند استخدام الصبغة؛ لتقليل مساحة الجلد المعرضة للصبغة، وبالتالي تقليل كميَّة المواد الكيميائيَّة الممتصة.

* تجنبي قدر الإمكان وضع الصبغة على فروة الرأس، ويمكنك فعل ذلك عن طريق وضع زيت زيتون على فروة الرأس أو الأذن؛ لتجنب وضع الصبغة عليهما.

* اعملي اختبار حساسيَّة للصبغة أولاً.

* لا تقومي بصبغ الحواجب أو الرموش، حيث إنَّ ذلك يمكن أن يسبب تورماً أو زيادة خطر العدوى في منطقة العين.