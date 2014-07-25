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تألقي في العيد على طريقة نجمات "سيدتي نت"

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تألقي في العيد على طريقة نجمات "سيدتي نت" تألقي في العيد على طريقة نجمات "سيدتي نت"

الجمعة 25-07-2014 13:53

نعرض عليك دوماً أجمل الإطلالات لتستوحي منها إطلالة تناسب أسلوبك الشخصي، وتستلهمي منها طرقاً مختلفة لتنسيق الأزياء. وفي هذا الموضوع جمعنا لك أجمل إطلالات النجمات العربيات والأجانب لتأخذي منها ما يتناسب مع إطلالتك في عيد الفطر المبارك .
إن كنت لا تزالين تشعرين بالحيرة أمام الألوان المختلفة وما الأنسب منها لإطلالتك في العيد، فننصحك باختيار اللون الأبيض، حيث ظهر هذا اللون في إطلالات عديدة وزادها جمالاً، كإطلالة النجمة هيفاء وهبي، وإطلالة المغنية الأنيقة شيريل كول التي اختارت تنورة قصيرة بتصميم مميّز مع توب ناعم. أما الممثلة كيت بيكينسايل فقد وقع إختيارها على التنورة الميدي لتتألق بأناقة بإطلالة بيضاء بالكامل .
ألوان الباستيل كانت حاضرة كذلك في العديد والعديد من الإطلالات الجذابة منها إطلالة اليسا بالشورت الوردي و نيكول ريتشي Nicole Richie العصرية الناعمة و إطلالة الممثلة سمانثا باركس Samantha Barks بفستان وردي جميل. وتتميّز الوان الباستيل الناعمة بأنها مناسبة لمختلف ألوان البشرة فلا تترددي في اقتنائها للعيد.
ولا يجب أن نغفل عن الطبعات الأنيقة فالصيف موسم الطبعات المختلفة إذ ظهرت بأشكال متعددة في إطلالات كل من النجمة أحلام وعارضة الأزياء الشهيرة ميراندا كير Miranda Kerr بالإضافة إلى دايان كروغر Diane Kruger التي إختارت طلة عصرية منقّطة .
شاهدي معنا إختيارات سيدتي نت واستوحي منها ما يتناسب مع طلتك في العيد.

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