كيرت جيجر تطلق مجموعة الأحذية الشتوية

أطلقت علامة "كيرت جيجر" Kurt Geiger مجموعة أحذية مفعمةً بقوة التألق، الرسومات، الأقمشة، والكعب العالي، لموسم خريف وشتاء 2014-2015، وقد تم تصميم هذه التشكيلة لتتماشى مع ذوق فتاة "كيرت جيجر" Kurt Geiger التي تتوق للتقاليد البريطانية وسحر الموضة. صنادل بأشرطة وأخفاف مع زخرفات من النجوم والأحجار، إلى جانب تدرجات في الألوان البنية والترابية، كل ذلك مع أقمشة من الصوف الناعم وجلد الظباء الفاخر لإطلالة مثالية في الريف الإنجليزي. وقد تم تزيين أحذية الكعب العالي بالشبك، طبعة جلد الفهد أو الأشرطة، كما نالت الأحذية المسطّحة الاهتمام الرائع نفسه مع إضفاء لمسات من المخمل الناعم، إلى جانب زخرفاتٍ من المشابك والعقود.

شاهدي مجموعة الأحذية المميزة من "كيرت جيجر" Kurt Geiger واختاري منها ما يناسب ذوقك.