تخلصي من الهالات السوداء بالأقنعة الطبيعيّة

تزعجنا جميعاً مشكلة الهالات السوداء وانتفاخ العين، وإيماناً من "سيِّدتي نت" بضرورة البحث عن كل ما يزيد من جمال المرأة العربية، فإنه يجمع لك بعض طرق الكمادات الطبيعية لمحاولة التخلص من الهالات السوداء بطريقة سريعة وآمنة في آن واحد.

يمكنك تجربة كل نوع من أنواع الكمادات لمدة أسبوع مع ملاحظة التغييرات التي تطرأ على العين حتى تستقري على أنسب طريقة فعالة ومناسبة لك لتتبعيها بعد ذلك:

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1.الثلج: لفي مكعباً من الثلج في منديل أو قطعة قماش نظيفة، وضعيه حول العينين واتركيه لفترة، فالثلج يقضي على انتفاخ العين.

2.الشاي: يعتبر الشاي من أفضل الوسائل لعلاج تورم منطقة العين؛ لأنه يحتوي على مادة "التانين" ذات الفوائد العظيمة لقدرتها على امتصاص أشعة الشمس الضارة وتلطيف العين المجهدة وإزالة الهالات السوداء، ولعمل كمادات الشاي عليك بوضع فتلة الشاي المستعملة في ماء بارد، ثم ضعيها على عينيك لمدة عشر دقائق، وستشعرين بتحسن ملحوظ وسريع.

3.الخيار: يعتبر الخيار من أشهر أساليب علاج الهالات السوداء لما يحتويه من كمية كبيرة من الماء تمتصها البشرة وترطبها وتساعدها على التخلص من الهالات السوداء لتجعل العين أكثر نضارة، عليك فقط بوضع شرائح الخيار الباردة فوق العينين.

4.البطاطا: تساعد البطاطا على إزالة الهالات السوداء حول العينين؛ لأنها تحتوي على الإنزيم الذي يستخدم في المستحضرات التجميلية لتفتيح لون البشرة، ولتحصلي على كمادات البطاطا أبشري البطاطا ثم اضربيها جيداً في الخلاط، وصفيها جيداً حتى تحصلي على عصير البطاطا، ثم ضعي العصير على منطقه العين لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك اغسلي عينك من آثار المادة النشوية الموجودة في البطاطا، وستشعرين بتحسن رائع.

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