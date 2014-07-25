"الصيادلة" تطالب "السيسى" بسرعة إقرار مشروع هيئة الدواء

طالبت النقابة العامة للصيادلة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع فى إقرار مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر ..

> من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية اليوم إن مشروع الهيئة العليا للدواء يعد تصحيحا لوضع المهنة داخل المجتمع وسيساهم فى حل مشاكل الدواء .

> وأوضح أن مهنة الصيدلة تعانى مشاكل عديدة وليس لها إلا مخرج واحد هو الهيئة العليا للدواء .

> وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات لكبار رجال الصيدلة والدواء لتحديث مشروع الهيئة العليا للدواء ودفعه فى اتجاه التفعيل أملاً فى إصدار قانون من رئيس الجمهورية بدلاً من انتظار استكمال الإطار التشريعى لمصر.

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