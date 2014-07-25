تكنولوجيا جديدة لتحسين نوعية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف ببنى سويف

التقى المستشارمجدي البتيتي، محافظ بني سويف، مجموعة من الخبراء المجريين لبحث تطبيق تقنية مبتكرة لتحسين نوعية مياه الآبار الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحي , وذلك بحضور السفير رفعت الانصاري مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الإقتصادية الدولية والمهندس فايز بدر المدير الاقليمي للوكالة الألمانية للدعم الفني لمياه الشرب والصرف الصحي ( GTZ) والمهندس محمود طه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.

> من جانبه قدم رئيس شركة بني سويف عرضاً مبسطاً لفكرة التقنية الجديدة التي تعتزم المحافظة تطبيقها على محطات المياه والصرف ببني سويف بالتعاون مع الخبراء المجريين المبتكرين لهذه التقنية حيث تقوم الفكرة أساسا على كيفية ايجاد حلول مبتكرة غير تقليدية لمعالجة المياه السطحية( النيل /روافد / ترع) ومياه الآبار الجوفية لمعالجة طعم المياه غير المستساغ ( تحلية ) وازالة عسر المياه والشوائب من الأمونيا والحديد والمنجنيز باستخدام جهاز يعمل بالموجات الكهرومغناطيسة لحجز الترسيبات وعدم اذابتها وبالتالي بالتخلص منها عن طريق فلتر في الجهاز , والذي أثبتت تطبيقاته انتاج انزيم البيوتزم والذي يمكن احلاله بدل الكلور والشبة في تحلية المياه للقضاء على البكتريا وازالة الشوائب، مضيفا أن تكلفة معالجة متر مكعب واحد من المياه بالطرق التقليدية ( معالجة ثلاثية أورباعية) يتكلف تقريبا 95 قرشاً ,, في حين أن تكلفة المتر المكعب بهذه التقنية الجديدة لن تتجاوز 18 قرشاً، لافتاً إلى تجربة الجهاز على محطة مياه ارتوازي بهربشنت بببا وتم اخذ عينات من المياه بعد معالجتها , مشيرا إلى النتائج الأولية واعدة ومبشرة ليتم تعميمها على جميع محطات المياه والمعالجة.

من ناحيته أشار السفير رفعت الانصاري أن التقنية الجديدة نتاج خبرة مجرية وهي من اعلى التكنولوجيات في معالجة المياه ( شرب أو صرف ) وان الجهاز تم اعتماده بدول الاتحاد الأوربي حيث يقدر الخبراء العمر الافتراضي للجهاز الواحد 15 عاما بتكلفة رخيصة وأمنة صحيا وبيئياً وتم اختباره من خلال زراعة العديد من الزراعات بمياه الصرف المعالجة عن طريق الجهاز الذي يتم تركيبه على محطات المياه والمعالجة , مشيرا إلى انتاج نماذج صغيرة من الجهاز بأسعار تقل أضعافا كثيرة عن الفلاتر التقليدية وبكفاءة أعلى منها تستخدم في المنازل يتم تركيبه على حنفية المياه لفلترة مياه الشرب.

في حين أشارت ميسز/ دوري (Dory) , الخبيرة المجرية, أن التقنية الجديدة والتي اعتمدها الاتحاد الأوربي تطبق في 35 دولة على مستوى العالم و تعالج جميع أنواع المياه وصالحة لكافة اغراض الشرب والزراعة ولها نتائج ملموسة ويتم الاستفادة منها في مجالات عدة منها تحلية المياه , الغلايات , الصرف الصناعي, شبكات الري , ازالة الترسيبات من داخل جميع أنواع المواسير ,الخطوط الناقلة للبترول ومشتقاته ,, مشيرة إلى انه في حالة التوسع في تطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة وتعميم استخدامها في محطات المياه والصرف لن يكون هناك فقر مائي , لانه لن يكون هناك فاقد من المياه بل تساعد على التنمية والاستثمار من خلال استيعاب كميات المياه الناتجة من الصرف في أعمال الزراعة وعدم اقتصارها على الاستعمال النمطي الشائع في الغابات الشجرية فقط.

أكد المحافظ على دعمه الكامل لتطبيق هذه التقنية الجديدة التي سوف يكون لها مردود ايجابي على المحافظة لاسيما أنها ستوفر موردا لمياه الشرب بعد معالجتها فضلا عن استخدامها في اغراض الزراعة والري بما يسمح بالتوسع في استصلاح الأراضي دون التقيد بحصص ومقننات مائية محددة ,علاوة على أنها ستقضي على مشاكل مياه الصرف الصناعي الناتج عن المصانع خاصة بعد زيادة حركة الاستثمار.