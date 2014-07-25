محافظ الجيزة: «50» مليون جنيه لرصف طرق بــ 8 مراكز

شدد الدكتور علي عبدالرحمن على ضرورة تقييم أعمال الشركات المنفذة لأعمال الرصف واستبعاد أي شركة تتقاعس عن إتمام الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للتعاقد.

ووجه المحافظ لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام بالتواجد بصفة مستمرة في مواقع العمل، وحث القائمين بتنفيذ مشروعات الرصف للانتهاء من الأعمال المسندة إليهم وفقاً للجدول الزمنى.

وأكد المحافظ على الاهتمام بعامل الوقت وكفاءة التنفيذ معا،ً وكذلك العمل على تغير أنماط السلوك السلبية التى يتسبب بها بعض المواطنين وتؤدي إلى تشويه الطريق بعد رصفه بعمل مطبات عشوائية، حيث يمنع تماماً استحداث أي مطبات على الطرق فيما عدا أمام المدارس ومداخل ومخارج القرى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لاستعراض ما تم تنفيذه من الخطة الاستثــــــمارية والـــــــــعاجلة، وكذلك الأعــــــمال التى يقوم بتنــــــــفيذها جـــــــهاز التعمير 2013- 2014 .

وأوضح المهندس ممدوح إسماعيل، مدير مديرية الطرق، أنه يجرى حالياً تنفيذ المراحل النهائية لرصف 6 طرق ضمن خطة 2013-2014 ، واستكمال رصف البر الشرقي لجسر ترعة المريوطية ضمن خطة 2014- 2015 .

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ رصف جسر ترعة الجيزة، واستكمال رصف الطريق الأبيض من المريوطية حتى المنصورية واستكمال رصف جسر ترعة المنصورية، كما تم الانتهاء من رصف مدخل قرية دهشور من المريوطية ورصف طريق الغد بالواحات البحرية «من بدر سيد عيسى حتى المفتلة»، والانتهاء من أعمال رصف جسر ترعة المريوطية أمام قرية ناهيا، بالإضافة إلى رصف طريق «كومبرة - كفر حكيم»، وفقاً للخطة العاجلة للعام المالي 2013 – 2014 بإجمالي تكلفة 27 مليون جنيه تقريباً .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم رصف طرق بالبدرشين وأوسيم والصف ومنشأة القناطر وأطفيح وأبوالنمرس وكرداسة والواحات من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى 2014-2015 بتكلفة قدرها 50 مليون جنيه .

وأكد رؤساء الأحياء على إنهاء الأعمال بالخطة الاستثمارية بنسبة 100% بمعظم الأحياء من رصف وتبليط بالإنترلوك.