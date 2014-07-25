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جعفر لميدو: هدفان في 15 مباراة أفضل من 3 سنوات بـ3 أهداف

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جعفر لميدو: هدفان في 15 مباراة أفضل من 3 سنوات بـ3 أهداف جعفر لميدو: هدفان في 15 مباراة أفضل من 3 سنوات بـ3 أهداف

رد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق على أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأبيض بعد رحيله إلى إنبي بسبب ما صرح به العالمي.

وكان ميدو قد صرح بأنه أشرك جعفر 15 مباراة ولم يسجل سوى هدفين.

وانفجر جعفر عبر حسابه على (Twitter) قائلا: "ياريت يا كابتن ميدو يا محترم خلاص، لقد رحلت وإذا أنا كنت لعبت 15 مباراة وسجلت هدفين ولكني صنعت أربعة أخرين".

وأضاف "أنت لعبت ثلاث سنوات لم تسجل سوى ثلاثة أهداف".

وكان ميدو قد لعب للزمالك بعد عودته من أوروبا مجملا 14 مباراة وسجل ثلاثة وصنع أربعة.

وطالب جعفر ميدو بالتركيز مع فريقه قائلا "بعد إذنك ركز مع فريقك، أنا رحلت ولماذا أنا هذا الموسم سجلت هدفين فقط، لقد أحرزت 16 الموسم الماضي وحققت كأس ".

وتعرض جعفر لموجة من الغضب والهجوم من جماهير الزمالك بسبب تصريحاته على تويتر.

ثم أتم حديثه "بالتوفيق لنادي الزمالك المباراة المقبلة، سأغلق تويتر بسبب الناس الغاضبة ولكنني أرد فقط ولم أخطيء في حق النادي أو الجمهور".

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فيديو اليوم السابع

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