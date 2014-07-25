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مرتجي ممثلا للأهلي في لجنة الأندية

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مرتجي ممثلا للأهلي في لجنة الأندية مرتجي ممثلا للأهلي في لجنة الأندية

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر تعيين خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق ممثلا عن النادي الأحمر في لجنة الأندية.

وكانت أزمات متواصلة قد اندلعت بين الأهلي من جهة ولجنة الأندية برئاسة مرتضى منصور من جهة أخرى حول لوائح الموسم الماضي.

وقرر الأهلي تعيين مرتجي ليكون ممثلا عن النادي في لجنة الأندية، بعد اتفاق جرى بين الطرفين يقضي بعودة القلعة الحمراء للجنة الأندية.

يذكر أن الأهلي اتفق مع لجنة الأندية على تحمل تكاليف استقدام خبير إنجليزي ليضع لوائح اللجنة التي تنظم الاختصاصات في الموسم الجديد.

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