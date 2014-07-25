غالي وفاروق على رأس قائمة الأهلي لمواجهة سيوي سبورت

أعلن خوان جاريدو المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه التي تواجه سيوي سبورت في كأس الكونفدرالية مساء السبت باستاد الدفاع الجوي وتضم 19 لاعبا.

وجاء على رأس قائمة الأهلي الرباعي المقيد إفريقيا حديثا وهم حسام غالي، محمد فاروق، رمضان صبحي، وباسم علي.

الأهلي جمع خمس نقاط بعد ثلاث جولات بالتساوي مع النجم الساحلي ويأتي خلفهما سيوي سبورت بثلاث نقاط.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل – مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب – سعد سمير – شريف عبد الفضيل – باسم على – صبرى رحيل

الوسط: حسام غالى – حسام عاشور – تريزيجيه – عمرو جمال – رمضان صبحى - محمد فاروق - موسى يدان - رامي ربيعة - أحمد خيري

الهجوم: عماد متعب - عمرو جمال