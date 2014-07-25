قمصان_بالانجليزي.. تعرف على قمصان فرق انجلترا في الموسم الجديد (2 من 2)

مع قرب بداية مباريات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2014-2015، يستعرض معكم FilGoal.com قمصان الفرق للموسم الجديد..

في الجزء الأول استعرضنا قمصان 10 فرق ونستكمل البقية في الجزء الثاني. (شاهد الجزء الأول)

مانشستر يونايتد.. الموسم الأخير

بعد موسم كارثي يدخل الشياطين الحمر الموسم الجديد بمدرب جديد وراعي جديد.. وبقميص من انتاج نايكي للمرة الأخيرة بعد أن تعاقد يونايتد مع أديداس اعتباراً من الموسم المقبل وبمقابل خيالي بلغ 750 مليون جنيه استرليني في 10 مواسم. القميص جاء تقليدياً باللون الأحمر وبأكمام وياقة ظهر فيها اللونين الأبيض والأسود.

نيوكاسل.. بالرمادي

لم تعلن بوما بعد عن القميص الأساسي لنيوكاسل في الموسم الجديد وان كان من المؤكد أنه سيأتي باللونين الأبيض والأسود التقليديين، لكنها أعلنت عن القميص الاحتياطي والذي جاء باللون الرمادي بالكامل. ويحمل القميص خطوطاً رفيعة بالطول إذا تم تكبيرها ستقرأ جملة Newcastle United Football Club.

كوينز بارك رينجرز.. التقليدي يكسب

بعد عودته للدوري الممتاز عاد كوينز بارك رينجرز لشكل قميصه التقليدي باللونين الأبيض والأزرق وبخطوط عرضية رفيعة، وهو الشكل الذي قدمته له نايكي بعد أن كانت الخطوط السميكة هي سمة الفريق في الموسم الماضي وهو ما لم يعجب الجماهير التي أصرت على الشكل التقليدي المميز. الخطوط تتوقف في الجزء الخلفي من القميص ليبقى أبيض فقط لإتاحة الفرصة لطباعة الرقم بشكل واضح. القميص البديل جاء مخططأص أيضاً ولكن بالطول وباللونين الأحمر والأسود وهو محاكاة لقميص الفريق في الستينيات. فيما قدمت نايكي قميص ثالث جاء باللون الأبيض تماماً دون أي تفاصيل.

ساوثامبتون.. النادي ينتج قمصانه

يعود ساوثامبتون للشكل التقليدي لقمصانه بخطوط طولية بيضاء وحمراء غابت عن الفريق منذ 2011 حين تحول قميص الفريق للون الأحمر فقط. نادي ساوثامبتون قرر انتاج قمصان الفريق بنفسه هذا الموسم دون اللجوء لأي شركة ملابس، فيما سيكون القميص البديل باللون الأزرق الغامق.

ستوك سيتي.. الأول

كان ستوك سيتي هو أول فريق أعلن عن قمصان الموسم الجديد بعد توقيعه لعقد رعاية مع واريور الأمريكية بدلاً من أديداس. واريور حافظت على الشكل التقليدي بالخطوط الطولية البيضاء والحمراء. فيما جاء القميص البديل باللون السماوي مع خط طولي مائل باللون الأزرق الغامق في افتكاسة صغيرة معتادة من واريور لكنها لم تكن مبالغة هذه المرة.

سندرلاند.. مفيش جديد

مثل كل موسم من 1980 واصل سندرلاند تقديم قميص تقليدي باللونين الأبيض والأحمر بخطوط طولية دون أي تغيير. أديداس أدخلت فقط اللونين الأسود والذهبي في ياقة القميص، وقدمت القميص البديل باللون الأزرق الفاتح مع خطوط طولية رفيعة باللون الأزرق.

سوانزي سيتي.. أبيض بس

أديداس لم تبذل أي مجهود في اختيار القميص الجديد لسوانزي سيتي، فقط لون أبيض كامل دون أي تصميمات أو أي شيء بالمرة.. القميص الاحتياطي مكون من نصفين باللونين الأحمر والأسود بالطول.

توتنام.. ذكريات

توتنام قام بتخليد مدربه التاريخي بيل نيكلسون على قميصه الجديد الذي أنتجته شركة أندر أرمور الأمريكية. اللون الأبيض التقليدي مع خط أزرق داكن على الصدر ومن فوقه تم تطريز جملة “Echo of Glory" أو صدى المجد التاريخية التي اشتهر بها نيكلسون، الذي قاد توتنام لتحقيق 11 بطولة. هذه البطولات تم تخليدها أيضاً على القميص الاحتياطي الذي جاء باللون الأزرق الداكن وبه 11 خطاً ذهبياَ طولياً على الصدر إشارة لبطولات نيكلسون التي حققها مع السبيرز. يأتي ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة المدرب التاريخي للفريق.

وست بروميتش ألبيون.. لأول مرة منذ الحرب العالمية

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تخلى وست بروميتش عن قميصه التقليديي المخطط طولياً بالأبيض والأزرق ليستعيض عنه بقميص أبيض مع خطوط زرقاء رفيعة للغاية بالطول، في تصميم قدمته أديداس ووصفته بالتطور الجرئ. جماهير وست بروم اعترضت على الطاقم الجديد مبكراً مما دفع أديداس لتأكيد أن القميص التقليدي بالخطوط البيضاء والزرقاء سيعود في الموسم التالي.

وست هام.. لمحة من الماضي

في لمحة من التاريخ استرجعت أديداس ذكرى قميص وست هام لموسم 1985-1986 الذي جاء باللون القرمزي مع خطوط عرضية رفيعة باللون السماوي. في ذلك الموسم أنهى وست هام الدوري في المركز الثالث وهو أعلى ترتيب له في تاريخه، وربما يسعى النادي لاستعادة هذا المجد بالعودة للماضي. القميص البديل جاء باللون السماوي مع خط طولي مائل باللون الأزرق الغامق في تصميم وصفه مدرب الفريق سام ألاردايس بالرائع.