بالانجليزي.. 10 حقائق عن موسم الدوري الانجليزي الجديد

قبل 21 يوماً من انطلاقة موسم 2014-2015 للدوري الانجليزي الممتاز، يستعرض FilGoal.com 10 حقائق عن الموسم الانجليزي الجديد..

- هذا الموسم يحمل رقم 116 في تاريخ الدوري الانجليزي منذ انطلاقته لأول مرة موسم 1888-1889. هذا الموسم أيضاً هو رقم 23 تحت مسمى "الدوري الانجليزي الممتاز “English Premier League منذ إطلاق هذا الإسم عليه موسم 1992-1993.

- بريستون نورث إند الذي يلعب حالياً ضمن دوري الدرجة الأولى (القسم الثالث في الكرة الانجليزية) كان أول بطل للدوري الانجليزي موسم 1888-1889.

- مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز عن الموسم الماضي.

- ثلاثة فرق صعدت للدوري الممتاز هذا الموسم هي ليستر سيتي، بيرنلي وكوينز بارك رينجرز، لتحل بدلاً من الثلاثي الهابط فولام، كارديف سيتي ونورويتش سيتي.

- من بين الأندية العشرين التي تشارك هذا الموسم تنتمي ستة أندية للعاصمة لندن وهي أرسنال، تشيلسي، توتنام هوتسبير، وست هام يونايتد، كريستال بالاس، كوينز بارك رينجرز.

- الموسم ينطلق يوم السبت 16 أغسطس 2014 بإقامة مباريات الجولة الأوى، ويختتم بالجولة الثامنة والثلاثين يوم الأحد 24 مايو 2015.

- إيفرتون هو أكثر الفرق ظهوراً في الدرجة الممتازة منذ انطلاق الدوري الانجليزي حيث يعد هذا هو الموسم رقم 110 له.

- أرسنال لم يغب عن الدرجة الممتازة منذ 88 موسماً وتحديداً منذ عام 1919 وهو أكثر فريق يحقق تواجداً متتالياً بهذه الدرجة.

- ملعب أولد ترافورد الخاص بمانشستر يونايتد هو أكبر ملعب يستقبل مباريات هذا الموسم وسعته 75 ألف و731 متفرج، فيما يعد ملعب لوفتاس رود الخاص بفريق كوينز بارك رينجرز هو الأصغر ويتسع لـ18 ألف و360 متفرج فقط.

- الكرة التي ستلعب بها مباريات هذا الموسم أنتجتها شركة نايكي ويطلق عليها إسم “Ordem 2”.