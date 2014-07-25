كاردينال فرنسي يزور العراق تضامنًا مع مسيحييه

سيقوم 3 موفدين من الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، منهم رئيس أساقفة ليون الكاردينال فيليب باربارين، ابتداء من الاثنين بزيارة إلى العراق تستمر ثلاثة أيام، من أجل دعم المسيحيين الذين يتعرضون للاضطهادات في هذا البلد.

وأعلن مؤتمر أساقفة فرنسا في بيان أن «الكاردينال باربارين والمونسنيور دوبو (أسقف إيفري) والمونسنيور غولنيش (المدير العام لجمعية أعمال الشرق) سيمثلون من 28 يوليو حتى الأول من أغسطس المقبل، الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا لدى مسيحيي العراق، على أن يستقبلهم بطريرك الكلدان الكاثوليك مار لويس روفائيل ساكو».

وأضاف البيان «أنهم سيؤكدون ضرورة استمرار التصدي لحالة اللامبالاة. سيصلون مع المجموعات المهددة ويعربون عن تضامنهم معها».

وبدأ مسيحيو الموصل، ثاني المدن العراقية التي وقعت في 10 يونيو في أيدي جهاديي الدولة الإسلامية داعش، منذ أسبوع، الفرار بأعداد كبيرة في أعقاب تحذير أصدرته داعش، وأمهلتهم بضع ساعات لمغادرة منازلهم ومناطقهم.

وهذا الفرار الجماعي هو أحدث تهجير للسكان يتسبب بحصوله مقاتلو الدولة الإسلامية، وقد أدى إلى إفراغ المدينة من سكانها المقيمين فيها منذ قرون.

وانتقد البابا فرنسيس، الأحد، الاضطهاد الذي يتعرض له مسيحيو الموصل، فيما تحدث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «جريمة ضد الإنسانية».

ودانت فرنسا، الاثنين، «التهديدات غير المقبولة» التي توجهها الدولة الإسلامية إلى المسيحيين في العراق.