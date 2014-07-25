أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الصحة يطالب لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي باستكمال المنشآت الطبية

Google+ Print
وزير الصحة يطالب لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي باستكمال المنشآت الطبية وزير الصحة يطالب لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحي باستكمال المنشآت الطبية

وزير الصحة عادل عدوي

عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بصفته رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الاجتماع الدوري الخاص باللجنة والذي يتناول العديد من الموضوعات الهامة ومنها تسليم المسودة النهائية لمشروع القانون المذكور وما يتطلبه ذلك من الإعداد للمرحلة الانتقالية والتي طالب وزير الصحة والسكان استكمال إعداد وتجهيز المنشآت الطبية لتتواكب مع الخدمات المطلوبة منها في إطار تطبيق التغطية الصحية الشاملة، جاء ذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان إلى تطوير وتحسين جودة خدماتها المقدمة إلى المواطن المصري، وفي ظل توجه وزارة الصحة والسكان نحو التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وهو الحق الذي كفله الدستور الجديد.

كما وجه إلى بدء عمل لجان الحوار المجتمعي الخاص بشرح تفاصيل القانون الجديد إلى المجتمع ومعرفة تعليقات الجمهور وذلك قبل عرضه على مجلس النواب القادم تمهيدًا للموافقة عليه والذي سيكون نتيجة للاستحقاق الدستوري الثالث.

وقد استمع وزير الصحة والسكان إلى أعضاء اللجنة بخصوص الوضع الصحي عامةً وتطويره و حل المشاكل القائمة حاليًا وتجنب المشاكل المستقبلية، كما تم مناقشة العديد من النواحي التمويلية الخاصة بالقانون الجديد.

وفي الختام أكد وزير الصحة والسكان على أهمية دور اللجنة وإمكانية الإستعانة بمن تراه مناسبًا لإثراء النقاش والأفكار من الخبراء والمتخصصين في المجالات المختلفة خصوصًا في التأمين الصحي وذلك في الاجتماعات القادمة للجنة والتي ستكون بحضوره.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا