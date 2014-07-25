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حملة مكبرة على البؤر الإجرامية وحائزى الأسلحة بنجوع الصوامعة بسوهاج

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حملة مكبرة على البؤر الإجرامية وحائزى الأسلحة بنجوع الصوامعة بسوهاج حملة مكبرة على البؤر الإجرامية وحائزى الأسلحة بنجوع الصوامعة بسوهاج

 

مديرية أمن سوهاج

تمكنت حملة مكبرة للأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط قنبلة وبندقية إسرائيلية وأخرى آلية و3 بنادق خرطوش وهيكل بندقية آلية وطبنجة و29 طلقة متنوعة.

يأتى هذا تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والخارجين عن القانون بقرية نجوع الصوامعة دائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد وافق على الدفع بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى بالتنسيق مع قوة المركز و تبين ان الاسحلة التى تم ضبطها ملك كل من “عاطف.ر.ع.ب” مدرس و ”عزت.ت.ر.ع” محامى و “عصام ر ع ب” ونجله.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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