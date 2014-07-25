ترجمة خطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوى لـ4 لغات

تبث وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي لأول مرة ترجمة فورية لخطبة عيد الفطر المبارك لهذا العام بالمسجد النبوي الشريف إلى أربع لغات هي (الإنجليزية والفرنسية والأوردية والملاوية).

>وأوضح مدير إدارة الترجمة بالمسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالله الحطاب، أن ترجمة خطبة العيد تأتي في اطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للترجمة الفورية لخطب الجمعة في الحرمين الشريفين ورغبة في تعميم الفائدة للمصلين بالمسجد النبوي بمختلف لغاتهم وبتوجيهات من الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ونائب الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز الفالح .

>وقال «الحطاب» إن زوار المسجد النبوي باستطاعتهم سماع الخطبة عن طريق الراديو أو من خلال هواتفهم على قناة FM داخل الحرم وساحاته وبالترددات التالية اللغة الانجليزية على تردد ( 105.5 ) واللغة الأوردية على تردد ( 105 ) واللغة الفرنسية على تردد ( 99.5 ) واللغة الملاوية على تردد ( 99 ) ليستفيد المصلين من فوائد الخطبة بلغاتهم المختلفة.

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