«المصري اليوم» تنشر نتائج قرعة الحج السياحي

أقامت وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية احتفالية لإجراء قرعة الحج السياحي لموسم عام 1435هـ، بأحد فنادق القاهرة.

حضر الاحتفال هشام زعزوع، وزير السياحة، ومصطفى عبد اللطيف، رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر، ونائبه ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية، وإيهاب عبد العال، أمين الصندوق، وذلك لإعلان النتائج النهائية لأسماء الحجاج الفائزين.

يذكر أنه تم إرجاء قرعة الحج السياحي إلى 26 رمضان الموافق 24 من يوليو بدلاً من 19 رمضان، حتى تتاح الفرصة كاملة للقائمين على الموقع الإلكتروني للحج السياحي من المراجعة الدقيقة لكافة الإجراءات التي تضمن تنفيذ القرعة دون وجود أي أخطاء.

وذلك في ضوء الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني للاشتراك في برامج الحج السياحي، والذى بلغ 196 ألفا مواطنا، نظرًا لتميز برامج الحج السياحي من حيث جودة الخدمات وانخفاض أسعارها، حيث كان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين عن 100 ألف مواطن على أكثر تقدير.

وقال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة، إن عدد المتقدمين بعد تنقية الأسماء وتطبيق جميع الضوابط بلغ 191 ألفا متقدما للحصول على 29 ألفا و500 تأشيرة.

ويمكن للمتقدمين لقرعة الحج السياحي الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي هنا عبر موقع وزارة السياحة