محلب يؤدي صلاة الجمعة في «الأزهر»

أدى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صلاة الجمعة الأخيرة، من شهر رمضان بالجامع الأزهر.

وحضر الصلاة مع رئيس الوزراء، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، ونبيل العربي، وزير التخطيط، وكذلك وزيرا التنمية المحلية والبترول، ومحافظ القاهرة

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، في خطبة الجمعة، إن بعض خطباء الفتنة الذين لا يعرف لهم علم بين العلماء الموثقين خسروا صيامهم في شهر رمضان، مؤكدا أن المجرمين الذين قاموا بقتل الشهداء الأبرار المرابضين في «حادث الفرافرة» لا علاقة لهم بالإسلام.

وتساءل «شومان»، «هل هؤلاء مسلمون وهم يقتلون الأبرياء؟»، مؤكدا أنهم يسعون في الأرض فسادا ولهم الخزى والعذاب في الدنيا والأخرة، موضحا حرمة الدماء في الإسلام، مبينا أنهم خرجوا عن تعاليم الإسلام ولا علاقة لهم بشرع وكتاب الله، كما خرجوا عن الإنسانية، واصفا إياهم بـ«شياطين».

وأدان «شومان»، ما يقوم به الصهاينة ضد الفلسطينيين، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست حكرا على الفلسطينيين، وإنما قضية العرب والمسلمين، مشيرا إلى أنه لن يهدأ بال لمسلم حتى تحرير الأقصى من الصهاينة، مؤكدا أن الأقصى سيعود عاصمة لدولة فلسطين.