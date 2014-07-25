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كروت بكل لغات العالم للترحيب بالسائحين والإبلاغ عن مشاكلهم بشرم الشيخ

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كروت بكل لغات العالم للترحيب بالسائحين والإبلاغ عن مشاكلهم بشرم الشيخ كروت بكل لغات العالم للترحيب بالسائحين والإبلاغ عن مشاكلهم بشرم الشيخ

كروت مديرية الأمن

قامت مديرية أمن جنوب سيناء برئاسة اللواء محمود الحفناوي مدير الأمن بطباعة الآلاف من الكروت السياحية بكل اللغات وخاصة العربية والانجليزية والروسية والايطالية مطبوع عليها صورًا للشعاب المرجانية والبيئة البحرية ومواقع الغوص استعدادًا لتوزيعها على زوار شرم الشيخ ومدن المحافظة السياحية في المطار والمنافذ البحرية والبرية خلال قدومهم إلى المدينة.

وتتضمن الكروت عبارات الترحيب بالزوار المصريين والعرب والأجانب ووضع جميع أرقام الطوارئ والشرطة والمرور العاملة علي أرض جنوب سيناء خصوصًا المدن السياحية كشرم الشيخ على تلك الكروت للإبلاغ أو الاستغاثة عن أي شخص يشتبه به.

من جانبه أعلن مدير الأمن أن جميع أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لإظهار المدن السياحية بأجمل صورها وان جميع الأجهزة الأمنية في حالة تأهب كامل وعلى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لاستقبال الزوار.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الكروت هو مساعدة الزوار على سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشتبه بهم لسرعة ضبط أي خارج على القانون ومنع كل أنواع الجرائم المختلفة.

مشددًا بأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي شخص يقوم بأي أعمال من شأنها إفساد هذا العرس الاحتفالي في أهم أسبوع سياحي الذي يتزامن مع الأعياد ورفع عدد كبير من الدول حظر سفر رعاياها إلى شرم الشيخ.

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