افتتاح ميناء قسطل البري بين مصر والسودان 16 أغسطس

حددت مصر والسودان، 16 أغسطس المقبل، لافتتاح ميناء قسطل البري، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء الطريق والميناء، بتكلفة بلغت نحو 360 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة المعابر في الدولتين 9 أغسطس المقبل، لوضع الرسوم والقواعد المنظمة لحركة التبادل التجاري بين البلدين.

وقال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إن افتتاح ميناء قسطل البري ستزيد حركة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من 5 إلى 7 مليارات جنيه، فى أقل من عام التشغيل، مؤكدًا أن الميناء بمثابة مساهمة كبيرة لحركة الصادرات المصرية إلى الأشقاء في السودان بصفة خاصة، وأفريقيا بصفة عامة.

وأضاف «ضاحي» أن هذا الميناء المحوري هو واحد من مشروعات التعاون مع دول قارة أفريقيا، والتي تسعى مصر إلى تعميق التعاون والتنمية مع كل الدول الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أن المنفذ الجديد سيختصر الرحلة بين الدولتين من 48 ساعة عبر رحلة طويلة في بحيرة ناصر إلى 4 ساعات عبر الطريق البري «قسطل- وادى حلفا»، مما سيسهم في سرعة وصول البضائع.

وقال جمال حجازي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، إن التكلفة الإجمالية للميناء بلغت نحو 360 مليون جنيه، منها 80 مليون جنيه لإنشاء البوابات والمنطقه الجمركية والمبنى الإداري والإلكتروني، و100 مليون جنيه تكاليف إنشاء طريق «حجر الشمس- قسطل»، موضحًا أنه يأتي في الوقت الذي تحملت فيه القوات المسلحة 180مليون جنيه تكاليف إنشاء عدد 2 مرسى للسفن والمراكب وساحات للحاويات وشاحنات النقل الثقيل.

وأضاف «حجازي» أن طاقة حركة الميناء تصل إلى 80 شاحنة يوميًا، وتستوعب ساحة الانتظار 40 شاحنة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة بذلت جهدا كبيرا لإنجاز كل الأعمال وتجهيز العبارات.