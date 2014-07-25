رانيا يوسف: زواجي الثاني سقطة في حياتي الشخصية

القاهرة_مروة عبد الفضيل

فتحت الفنانة المصرية رانيا يوسف النار من جديد على صناع مسلسل "الإخوة" الذي اعتذرت عن استكمال تصويره، خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامج "ولا تحلم".

فقد أكدت رانيا أنها طلبت من المنتج إياد النجار أن يسبق اسمها على تتر المسلسل الفنانين المصريين ، فوافق علماً بأن الترشيحات لم تكن قد اكتملت بعد بالنسبة للمصريين، إلا أنه لم ينفذ ما وعدها به وهو ما دفعها للاعتذار، وما أكد لها صحة قرارها أنها كانت قد اتفقت أن يكون العمل خارج سباق رمضان وكتب ذلك في العقد، إلا أنها فوجئت أن العرض سيكون في رمضان، وقالت إن الأجر يختلف في المسلسلات الرمضانية عن تلك التي تعرض خارج إطار رمضان، حيث يكون الأجر أقل، وقالت إنها عندما طلبت زيادة أجرها وتعديل العقد اخبرها إياد أن الميزانية لا تسمح.

وتطرقت رانيا للحديث عن أزواجها مؤكدة أنّ زوجها الأول ووالد بناتها المنتج محمد مختار، ينتقدها في أحيان كثيرة وينصحها وهي تستمع إليه، أما زوجها الأخير طارق فقالت إنه لا يتدخل على الإطلاق في عملها ووصفته بالشخص المحترم الراقي الذي لم تقابل مثله من قبل، وأكدت أن تجربة زواجها الثاني هي أكثر ما ندمت عليه في حياتها ووصفته بالسقطة.