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الأموال العامة تستعجل للمرة الثانية الكشف عن حسابات مبارك السرية

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الأموال العامة تستعجل للمرة الثانية الكشف عن حسابات مبارك السرية الأموال العامة تستعجل للمرة الثانية الكشف عن حسابات مبارك السرية

استعجل المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، للمرة الثانية البنك المركزي والجهات المعنية للكشف عن الحسابات السرية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك .

كما استعجلت النيابة العامة مباحث الأموال العامة العليا للكشف عن العقارات التي يمتلكها المخلوع.

واضاف الحسينى ان طلب الاستعجال يتضمن المطالبة بالكشف عن الحسابات السرية والعقارات والشركات والأرصدة في البورصة التي يمتلكها الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته

كان وكيل الجهاز السابق، عاصم عبدالمعطى، قد تقدم ببلاغ يكشف فيه عن امتلاك الرئيس المخلوع 3 حسابات سرية في البنك المركزى، الأول يحمل اسمه، تحت توصيف حسابات دائنة متنوعة، وبه مبالغ بقيمة 8.7 مليار دولار، مودعة منذ عام 1992، بعدما دخلت تلك الأموال إلى ، على خلفية الزلزال، والثانى يوجد به 376 مليون دولار، عبارة عن منحة لتطوير التعليم والمدارس، مقدمة من الكويت، باسم الرئيس السابق، والأخير به مبلغ 104 ملايين جنيه، وتم توصيفه كحساب جار.

 

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