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إسرائيل تعلن مقتل المسؤول الإعلامي لــ«الجهاد الإسلامي» ونجله

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أعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي عن مقتل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر الجمعة بقطاع غزة.

وقال الناطق إن مسؤول المكتب الإعلامي لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد صلاح أبوحسنين، ونجله «عبدالعزيز»، قتلا في غارة جوية إسرائيلية على منزله، بحسب الاذاعة الاسرائيلية. وأضاف أن «أبوحسنين»: كان أيضا عضوا في المجلس العسكري الأعلى للجهاد الإسلامي.

ذكرت وكالة «معا» الفلسطينية المستقلة أن الطائرات الحربية قتلت «أبوحسنين» ( 45 عاما) و3 من أطفاله.

يشار إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى 805 والمصابين إلى 5200 جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في يومها الـ19 في إطار عملية «الجرف الصامد» التي تشنها إسرائيل، بدعوى الرد على الهجمات الصاروخية التي تطلق من القطاع باتجاه إسرائيل.

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