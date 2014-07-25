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«الرئاسة» تتسلم مشروع قانون «هيئة الدواء»

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أرسل مجلس النقابة العامة للصيادلة، الخميس، مشروع القانون الذي أعدته النقابة بشأن إنشاء الهيئة المصرية للصيدلة والدواء، إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء ووزارة الصحة، وطالب بالتصديق عليه لحماية المرضى ووقف تداول الأدوية المغشوشة والمهربة في الأسواق والصيدليات.

وقال الدكتورهيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس النقابة، إن النقابة أرسلت مقترحها بشأن مشروع قانون الهيئة المصرية للصيدلة والدواء الذي أعدته لجنة التشريعات بالنقابة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة، واصفًا إياه بـ«المشروع القومي»، وقال إنه يهدف إلى وجود هيئة متخصصة بكل شؤون الدواء والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل من حيث التسجيل والتسعير والتدوال والرقابة ومطابقة الجودة.

وأكد أن تحرك النقابة في هذا الإطار لإنشاء هيئة للدواء «يهدف إلى حماية المرضى من الأدوية المهربة والمغشوشة، ووضع نظام جيد للتسعير يراعي المريض، وتطوير صناعة الدواء الوطنية بما يسهم في نمو الاقتصاد المصري».

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن لديها من الإمكانيات والخبرات والكفاءات ما يؤهلها لتحتل مرتبة متقدمة في صناعة الدواء، لكن ينقصها وجود هيئة يقوم عليها متخصصين في صناعة وتسجيل وتسعير الدواء.

ونوه إلى أن «أغلب دول العالم أسست مثل هذه الهيئات، ومنها دول مجاورة كالسعودية والأردن، التي أصبحت صادراتها بعد إطلاقها لـ(الهيئة الأردنية للأغذية والأدوية) عام 2007 أربع أضعاف مصر، التي أدى غياب مثل هذه الهيئة عنها إلى تراجع الصناعة الوطنية وانتشار ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية، مما يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الأمن القومي الدوائي لمصر»، على حد قوله.

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