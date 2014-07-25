وزير الري يبحث تعظيم الاستفادة من المياه الجوفية بمصر

استقبل اليوم الجمعة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الدكتور أحمد سلطان أستاذ المياه الجوفية بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لمناقشة أفكاره واقتراحاته عن أحدث الطرق والتقنيات لاستفادة منها والتنبؤ بإمكانيات إدارة المياه الجوفية.

وذكرت وزارة الري – في بيان لها اليوم – أن الدكتور سلطان عرض خلال المقابلة أمثلة تم تطبيقها في السعودية ومصر لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات المياه الجوفية المتاحة، وقدم نماذج رياضية تبين العلاقة بين معدلات سقوط الأمطار وكميات ومناسيب خزانات المياه الجوفية،والتأكد أن مخزون الماء الجوفي مطمئن للاستخدامات المستقبلية بأمان.

وأشار مغازي إلى أن الوزارة ترحب بالاستفادة من كل فكر جديد يؤدي إلى إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل نقص المياه وتدعو كل من لديه مقترحات بناءة للتقدم بها، مؤكدًا أن المياه الجوفية واستغلالها بالشكل الصحيح يمثل المستقبل الواعد لمصر،وخاصة أن 80 % من إجمالي احتياجات مشروع استصلاح المليون فدان سيتم تدبيرها عن طريق المياه الجوفية.

وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تشكيل مجموعة عمل بالتعاون بين سلطان وأساتذة المركز القومي لبحوث المياه لعمل مزيد من الدراسات ومحاولة الخروج بأفكار جديدة تحقق الاستفادة الفعالة من المياه الجوفية.

عقد اللقاء بمعهد بحوث المياه الجوفية التابع للمركز القومي لبحوث المياه وحضره الخبراء وأساتذة المركز المتخصصين والمهتمين بملف المياه الجوفية والموارد المائية في مصر.

> أ ش أ