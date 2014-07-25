لاعبو كرة القدم في الإكوادور يعلقون إضرابهم بعد وعد بدفع رواتبهم المتأخرة

جواياكيل (إفي): علق لاعبو كرة القدم الإضراب الذي أعلنوه يوم الاثنين الماضي في الإكوادور، بعد التوقيع على اتفاق بين الاتحاد المحلي لكرة القدم والأندية المحترفة ورابطة اللاعبين، يقضي بسداد رواتبهم المتأخرة.

وقال إيفان أورتادو رئيس الاتحاد للصحفيين الخميس "تم اليوم تعليق الإضراب بعد التوصل إلى نهاية سعيدة. ما طلبناه تحول إلى حقيقة. الإضراب يعلق لمصلحة لاعبينا المحترفين".

وأضاف أورتادو أن "هناك ديونا أخرى يجب أن تمضي في سيرها المعتاد، بتواريخ محددة والتزام من الاتحاد بعدم تقديم مهل أخرى لها".

وأكد رئيس الاتحاد، القائد السابق لمنتخب الإكوادور، أن اللاعبين لم تكن لديهم نية "التسبب في تعطيل البطولة"، وأوضح أنهم لم يكن لديهم "بديل آخر".

وطالب أورتادو مسئولي الأندية "بتحمل المسئولية كي لا يكون على الاتحاد التدخل من أجل حل كل المشكلات التي تصنعها الأندية".

وتم التوقيع على الاتفاق بمقر الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم بمدينة جواياكيل، بعد أيام عديدة من المفاوضات.

وستستأنف بذلك بطولة الدوري المحلي بإقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة يوم الأربعاء المقبل، فيما تقام الجولة الختامية في الثالث من أغسطس.