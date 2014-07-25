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أنشيلوتي: العاشرة نقطة انطلاق .. والمنافسة أصعب مع كروس وجيمس

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أنشيلوتي: العاشرة نقطة انطلاق .. والمنافسة أصعب مع كروس وجيمس أنشيلوتي: العاشرة نقطة انطلاق .. والمنافسة أصعب مع كروس وجيمس

لوس أنجليس (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أن التتويج بالكأس العاشرة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي كان بمثابة نقطة انطلاق نحو الفوز بمزيد من البطولات.

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي من مدينة لوس أنجليس الأمريكية حيث يعسكر الفريق المدريدي بملاعب جامعة كاليفورنيا "لقب دوري الأبطال العاشر إنجاز هام بالنسبة لنا، لكنها نقطة انطلاق، فزنا بها وبكأس الملك في الموسم الماضي، ونطمح لألقاب أكثر".

وتحدث كارلو عن الصفقتين الجديدتين: الألماني توني كروس والكولومبي جيمس رودريجز "بوصول كروس وجيمس أصبحت المنافسة أشد في كل المراكز، هذا يحدث في الفرق الكبيرة، نتذكر كيف عانينا من الإصابات في نهائي دوري الأبطال، الآن فرصنا أكبر في بلوغ النهائي دون مشاكل".

وأضاف "النادي يجلب أفضل اللاعبين في العالم، ومن ينتظرهم مستقبل واعد، جيمس كان أحد أفضل اللاعبين في مونديال البرازيل، لا يزال شابا، لكنه طموح".

وفيما يتعلق بحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس المنتظر انضمامه للريال قريبا، قال الإيطالي المخضرم "كيلور ليس لاعبا لدينا، نملك حاليا ثلاث حراس نستعد بهم للموسم الجديد، لا نملك مشكلة في حراسة المرمى، أعرف أن هناك الكثير من الجدل، لكن بالنسبة لي سأختار الحارس الأساسي حين يبدأ الموسم".

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