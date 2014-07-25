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مدرب كوستاريكا يترك منصبه بعد الإنجاز المونديالي

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مدرب كوستاريكا يترك منصبه بعد الإنجاز المونديالي مدرب كوستاريكا يترك منصبه بعد الإنجاز المونديالي

سان خوسيه،(إفي): أعلن المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو اليوم أنه لن يستمر في قيادة منتخب كوستاريكا بعد فشل المفاوضات مع مسئولي الاتحاد حول العقد الجديد.

وأوضح رئيس الاتحاد الكوستاريكي إدواردو لي خلال مؤتمر صحفي "اجتمعنا مع بينتو، لكن للأسف لم نتوصل الى اتفاق للتجديد".

وشكر إدواردو المدرب الكولومبي "من القلب" بعد أن أجاد في مهمته، وقاد كوستاريكا لأكبر إنجاز في تاريخها بالتأهل الى ربع نهائي كأس العالم في البرازيل.

وتصدرت كوستاريكا مجموعة الموت في المونديال بالفوز على إيطاليا وأوروجواي والتعادل مع إنجلترا، والفوز في دور الـ16 بركلات الترجيح على اليونان، لكنها خسرت امام هولندا بنفس الطريقة، أي أنها لم تخسر على الملعب في أي مباراة.

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