مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة يطير إلى الخرطوم

غادر مطار القاهرة الدولى الدكتور عابدين صالح مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة، متوجها إلى السودان، وتم إنهاء إجراءات سفر صالح على متن الطائر التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى الخرطوم.

وتقوم اليونسكو بالعديد من المشروعات فى السودان ويقوم على تنفيذها مكتب اليونسكو بالقاهرة، حيث أعلنت رسمياً الحكومة السودانية أن تنمية الطفولة المبكرة هى جزء من نظام التعليم الرسمى، بعد حالة النزاع التى شهدتها البلاد والذى نتج عنه محدودية التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة فى بعض المناطق.