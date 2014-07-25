"البيئة":استمرار حملات التفتيش على المراسى والعائمات خلال أيام العيد

أكد الدكتور أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على استمرار حملات المرور والتفتيش على المراسى والعائمات بجميع أنواعها الثابتة والمتحركة، للوقوف على مدى التزامها باشتراطات الملاحة النهرية والدفاع المدنى وتعيين الخدمات الأمنية على المراسى النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة لتكثيف الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق السيطرة الأمنية على صفحة نهر النيل.

وأشار أبو السعود فى تصريحات خاصة لـــ"اليوم السابع"، أنه سيتم تجهيز المناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث، وبعض المحميات الطبيعية وبهو الحديقة الدولية خلال فترة العيد، وحديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

الجدير بالذكر، أنه تشهد وزارة البيئة حالة من الطوارئ، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، لإحكام الرقابة على مراكب التنزه قبل وأثناء العيد، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير فى مياه النيل، ومتابعة أعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى القيام برحلات نيلية.