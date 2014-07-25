أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

داعية سلفى: ما تفعله "داعش" يؤكد بعدهم عن أى دين

Google+ Print

قال الشيخ محمد الأباصيرى الداعية السلفى، إن الأفعال الدنسة لحركة داعش تثبت بعد هؤلاء عن أى دين فضلًا عن دين الإسلام العظيم الذى هو دين رحمة وسلام وأمن ولا يتصور أى عارف ولو معرفة سطحية بالإسلام أنه يقر هذه الأفعال الإجرامية فضلًا عن أن يأمر بها .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أفعالهم تثبت أن هؤلاء هم التتار الجدد الذى يستلهمون أفعال وأرواح المغول الأولين الكافرين من تدميرٍ لبلاد الإسلام والمسلمين، ومحاولة القضاء على حضارتهم ومن تلويثٍ لنهرى دجلة والفرات بدماء المسلمين وأهل ذمتهم، وهو ما يجعلنا على يقين فوق اليقين أن هؤلاء الخونة المناكيد ليسوا إلا أدواتٍ فى أيدى أعدائنا للقضاء على الحضارة الإسلامية والعربية والممتدة عبر القرون.

وتابع: أبشرهم بما يسوءهم من أن الواقع والتاريخ يقضيان بأن تلويث دجلة والفرات لا يعكر أبدًا صفو النيل وأن قدر النيل وأهله هو أن يطهروا هم أنهار العراق.

nawnatega.gif
>G53d2295c04e70.jpg
stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365