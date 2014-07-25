وزير الداخلية يهنئ السيسى ومحلب وصدقى صبحى وأحمد الطيب بعيد الفطر

بعث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.. جاء بها "يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الفطر المبارك أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.. إننا نستقبل عيد الفطر المبارك مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم مناخ الأمن والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضى قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية.. حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعى مصر شعبها وكلل بالنجاح كل خطاكم لما فيه نصرة ديننا وعزة وطننا إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المهندس إبراهيم محلب "رئيس مجلس الوزراء" بذات المناسبة جاء بها "يطيب لى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الفطر المبارك أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى... إننا إذ نحتفل بهذا العيد معتزين بالمقاصد والأهداف السامية لشهر رمضان الفضيل للنهوض برسالة الأمن النبيلة ودعماً لجهود الاستقرار والبناء والتنمية.. سائلين المولى العلى القدير أن يوفقكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية وأن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا الغالى كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول صدقى صبحى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بذات المناسبة.. جاء بها "يشرفنى وهيئة الشرطة مع حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد... إننا إذ نحتفل بهذا العيد مزودين بحكمة شهر رمضان الحافل بقيم الإخلاص والإيمان فإننا ندعو الله تعالى أن يجعله عيداً مباركاً وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من الرفعة والتقدم والنجاح.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث اللواء محمد إبراهيم برقية تهنئة إلى الفريق محمود حجازى "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" بذات المناسبة.. جاء بها "يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نعرب لسيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وأفراد القوات المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد... وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر" بذات المناسبة.. جاء بها "يسرنى أن أعرب لفضيلتكم ولعلماء المسلمين بالأزهر الشريف عن أخلص التهانى بحلول عيد الفطر المبارك داعياً المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم جميعاً بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث إبراهيم برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية" بذات المناسبة.. جاء بها "فى مناسبة حلول عيد الفطر المبارك يسرنى أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات سائلاً الله العلى القدير أن يعيده عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وبعث السيد وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بذات المناسبة.. جاء بها "يسرنى مع حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.. إننا نحتفل بعيد الفطر المبارك الذى يعد تتويجاً لجهاد النفس على مدى شهر فضيل حافل بقيم البذل والعطاء والعمل المخلص الجاد من أجل الوفاء لرسالة الأمن السامية وانتصارا لقيم الحق والعدل ودعماً لجهود البناء والتقدم والتنمية.. ومع خالص إعزازى وتقديرى أرجو لكم جميعاً مزيداً من التوفيق والسداد.. وكل عام وأنتم جميعاً بخير".