"خليجيون يحبون مصر":الجيش المصرى قادر على دحر الإرهاب.. ونستمر فى دعمه

نعى يوسف العميرى، رئيس "بيت الكويت للأعمال الوطنية" ومؤسس حملة "خليجيون يحبون مصر"، شهداء مذبحة "الوادى الجديد" من جنود وضباط القوات المسلحة، متقدما بخالص التعازى لأسر الشهداء الأبرار، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد "العميرى" فى تصريحات صحفية، له اليوم ثقة أعضاء حملة "خليجيون يحبون مصر" فى قدرة الشعب المصرى العظيم وجيشه الوطنى الباسل وجهاز الشرطة ليس فقط على القصاص لشهداء المذبحة، بل على دحر الإرهاب تماما، معتبراً أن العمليات الإرهابية التى يتم تنفيذها بدم بارد سواء ضد المدنيين الأبرياء أو ضد رجال القوات المسلحة تمثل جزءا فى مؤامرة تستهدف المنطقة بأسرها، وأن الجيش المصرى قادر على مواجهتها، وأن من يقومون بها لا يعترفون بدين أو وطن.

وأكد مؤسس بيت الكويت للأعمال الوطنية، على دعم الشعوب الخليجية للخطوات التى تتخذها الدولة المصرية والجيش المصرى لمحاربة الإرهاب الذى أصبح يهدد أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها، وشدد على أن حملة "خليجيون يحبون مصر" مستمرة فى كذلك فى تقديم الدعم الكامل للشعب المصرى الشقيق، وبدأت فى اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضح بنود الحملة موضع التطبيق.