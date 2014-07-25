خارجية روسيا:موسكو والأردن يدعمان مبادرة مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ونظيره الأردنى ناصر جودة، فى اتصال هاتفى يوم أمس الخميس، دعمهما لمبادرة مصر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة.

ونقلت وكالة "ريا – نوفستى" الروسية للأنباء عن بيان الخارجية الروسية، أن الوزيرين أعربا عن دعمهما القوى لمبادرة مصر لاتفاق وقف إطلاق النار المستدامة فى غزة، وشددا على أهمية امتثال جميع الأطراف لقواعد القانون الدولى والحاجة إلى استئناف مبكر للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة على أساس القانونى الدولى المعترف به.

وأوضحت الخارجية الروسية أن الجانبين أيضا دعما دور "الرباعية" للوساطة فى الشرق الأوسط بالتنسيق الوثيق مع جامعة الدول العربية.