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ليلى إسكندر: نقل 27 مليون ميزانية مخلفات البيئة إلى صندوق العشوائيات

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أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى، أنها ستلتقى بممثل وزارة المالية الخميس المقبل لتحديد المخصصات المالية للوزارة وسبل ضم الميزانية المخصصة لوزارة البيئة فيما يخص المخلفات البلدية والهدم والتى تقدر بـ27 مليون جنيه لضمها على ميزانية صندوق تطوير العشوائيات.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم، أن ميزانية الوزارة ستشمل الميزانية الخاصة بصندوق تطوير العشوائيات والتى تقدر بـ600 مليون جنيه إلى جانب ما يقدمه البنوك حيث يخصص 2% من أرباحها لدعم مشروعات لتطوير المناطق العشوائية، إضافة إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص نسبة 25% من عائد الضريبة العقارية لدعم صندوق تطوير العشوائيات الذى تم إنشاؤه عام 2008.
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