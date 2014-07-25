مجلس مدينة الزنتان الليبية ينفي تهريب سيف الإسلام القذافي

نفي المجلس البلدي لمدينة الزنتان الليبية، نفيا قاطعا ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تهريب المتهم سيف الإسلام القذافي من سجنه في المدينة.

>وأعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي الزنتان محمود الحتيوش في تصريح له الليلة الماضية، أن نشر هذه الشائعات العارية عن الصحة تماما، الهدف منه هو إثارة الرأي العام الليبى ونشر البلبة في البلاد.

>يذكر أن سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، متهم بقتل المتظاهرين الليبيين وإشعال الحرب الأهلية، والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

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