أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مجلس مدينة الزنتان الليبية ينفي تهريب سيف الإسلام القذافي

Google+ Print

نفي المجلس البلدي لمدينة الزنتان الليبية، نفيا قاطعا ما تناولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تهريب المتهم سيف الإسلام القذافي من سجنه في المدينة.
>وأعتبر المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي الزنتان محمود الحتيوش في تصريح له الليلة الماضية، أن نشر هذه الشائعات العارية عن الصحة تماما، الهدف منه هو إثارة الرأي العام الليبى ونشر البلبة في البلاد.
>يذكر أن سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، متهم بقتل المتظاهرين الليبيين وإشعال الحرب الأهلية، والنهب والتخريب، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية