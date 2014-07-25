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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة القدر في ساحة الطيب‎

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة القدر في ساحة الطيب‎ بالصور.. محافظ الأقصر يشهد الاحتفال بليلة القدر في ساحة الطيب‎

محافظ الأقصر يشهد الإحتفال بليلة القدر في ساحة الطيب‎

شهد اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة للاحتفال بليلة القدر المباركة بساحة ومسجد الشيخ الطيب بمدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك عقب صلاة العشاء، التراويح مساء امس وسط جمع غفير من أبناء المحافظة.

وعقب الاحتفال التقي المحافظ بعض المواطنين واستمع لبعض مشاكلهم وبعض المتطلبات
> الخاصة بهم ووعدهم بالسعي في تنفيذها .

حضر الاحتفال العميد علاء عبد الشافي سكرتير مساعد المحافظة والشيخ محمد الطيب والشيخ حسين محمدين وكيل وزارة الأوقاف وعدد من المسئولين في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والعلماء من الأوقاف والأزهر الشريف، ومواطني محافظة الأقصر، وتناول الاحتفال خطبة عن فضل ليلة القدر وعن منزلة الدعاء بالليلة المباركة ولكافة المسلمين في بقاع الأرض ولمصر بالأمن والأمان.

جدير بالذكر أن محافظ الأقصر دعا لصلاة العيد هذا العام في ساحة مسجد أبو الحجاج الأقصري ترافقه الجهات الامنية والتنفيذية .

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