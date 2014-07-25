وصول 112 ألف طن بضائع وبوتاجاز لموانئ السويس

قال اللواء بحري حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس استقبلت، صباح اليوم الجمعة، 112 ألف طن بوتاجاز وبضائع من دول شرق أسيا والخليج العربي.

وأضاف – فى بيان إعلامي – أن ميناء الأدبية استقبال السفينة ثيرسيا بيلونتنج و على متنها 11242 طن زيت نخيل صب و السفينة ليلى جى و على متنها 3086 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى و العبارة الحرية و على متنها 72 شاحنة تركية قادمة من ضبا . كما يغادر الميناء السفينة فلاور اوف سى و على متنها 10000 طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة .

يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض و على متنها 91 راكب و 8 سيارة و 7 براد و 41 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 108 راكب و 9 سيارة و 37 براد و 41 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 4 راكب و 15 شاحنة .

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 41 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 600 راكب و 12 سيارة و 7 شاحنة.