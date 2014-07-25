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“المؤتمر”: خطاب الرئيس للمصريين حمل عدداً من الرسائل أهمها طمأنة الشعب

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“المؤتمر”: خطاب الرئيس للمصريين حمل عدداً من الرسائل أهمها طمأنة الشعب “المؤتمر”: خطاب الرئيس للمصريين حمل عدداً من الرسائل أهمها طمأنة الشعب

حزب المؤتمر–أرشيفية

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح أمس بمناسبة ليلة القدر حمل عدد من الرسائل وهى طمأنة الشعب حين قال “نحن مستعدون للموت دون وطننا ودون ديننا”.

وأضاف رئيس حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن الرسالة الثانية وهى توعده بالقصاص لهم وعدم ترك الجناة، والثالثة عدم التخلي عن مجابهة الفقر في مصر، وصفه بـ”الدور العظيم” للأزهر الشريف كمؤسسة دينية، مؤكدًا دعمه الكامل له، يؤكد إهتمامة على نشر الدين الإسلامي السمح الوسطى من خلال الأزهر.

وطالب صميدة المصريين جميعًا بالتوحد والاندماج ونبذ العنف من أجل إعلاء شأن الوطن، مؤكدًا أننا يجب علينا أن ننظر جميعا لما يدور حولنا فى بعض الدول العربية لنعرف المهمة العظيمة التي قام ويقوم بها الجيش المصري من أجل الحفاظ على تراب الوطن.

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