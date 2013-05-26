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إغلاق مجلس مدينة بسيون بالغربية بالجنازير اعتراضا على تعيين إخواني نائبا لرئيسها

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إغلاق مجلس مدينة بسيون بالغربية بالجنازير اعتراضا على تعيين إخواني نائبا لرئيسها إغلاق مجلس مدينة بسيون بالغربية بالجنازير اعتراضا على تعيين إخواني نائبا لرئيسها

قام المئات من أهالي مدينة بسيون وعدد بغلق مجلس المدينة بالجنازير ومنعوا دخول الموظفين احتجاجا على تعيين جبر العشماوى الإخواني نائبا لرئيس المدينة.

كانت مدينة بسيون قد شهدت قيام الأهالي بالتظاهر أكثر من 4 مرات أمام مجلس المدينة وقاموا بغلق المجلس بالجنازير وأشعلوا النيران في إطارات السيارات مطالبين باستبعاد العشماوى عن المدينة نهائيا.

في الوقت الذي قام فيه رئيس المدينة بتقديم بلاغ للنيابة العامة لقيام الأهالي بغلق المجلس ومنع دخول الموظفين وشهد شارع 23 يوليو قيام الاهالي بقطعه في الاتجاهين وأشعلوا النيران في إطارات السيارات وتدخلت القيادات الأمنية في محاولة لاقناع الأهالي ولكن الجهود فشلت

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