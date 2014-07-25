“أمن القليوبية” يكشف غموض سرقة مليون ونصف من عمال شركة ببنها

أعلنت مديرية أمن القليوبية كشف غموض واقعة سرقة مبالغ مالية تقدر بحوالى مليون ونصف المليون جنيه مصرى على شكل عملات أجنبية من عمال شركة أوسكار للصرافة بمدينة بنها أثناء نقلهم لفرع الشركة بالقاهرة،وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء واقعة السرقة 5 أشخاص من مدينة بنها بالإتفاق مع أحد المبلغين عن الحادث من عمال الشركة وتم القبض على أثنين منهم وجارى تكثيف البحث للقبض عن الباقين والعرض على النيابة.

كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية،قد تلقى اخطاراً من المقدم عمرو الجزار رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد بتلقيه بلاغ من “جون عوض عبدالملاك 24 سنة” عامل بشركة أوسكار للصرافة الكائنة بشارع سعد زغلول و”موسي معوض موسي 36 سنة” موظف بذات الشركة،و”نسيم فرج سليمان 42 سنة “عامل بذات الشركه يفيد بأنهم حال إستلامهم المبالغ المالية عباره عن ( 132.500 دولار أمريكى ؛ 102 ريـال سعودى ؛ 11.355 يورو ) بما يعادل المليون ونصف جنيه مصرى تقريباً،لتوريده لفرع الشركة بالقاهرة وقاموا بوضع المبلغ داخل حقيبة السيارة رقم “891 ه ح ن” ماركة تويوتا كورولا بيضاء اللون التابعة للشركة وبالطريق أسفل كوبرى أتريب إصطدمت بالسيارة التى يستقلونها سيارة أخرى ربع نقل بيضاء اللون عمداٌ وترجل منها عدد 5 أشخاص مجهولين بعضهم يحمل الاسلحة النارية، وإستولوا على السيارة وبداخلها المبالغ المالية وفروا هاربين.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد الجناة وضبطهم والمسورقات وتوصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من: “السيد. ص. س، غياث الدين. م. ا، بهاء. ع. ع، رامى. ع. م، عصام. ح. ش” .

وعقب تقنين الإجراءات امكن ضبط المتهمين الاول والثانى وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهين الهاربين باتفاق مسبق مع المبلغ الأول،وأمكن ضبط بحوزتهما ( 117.290 الف دولار – 102 ألف ريال سعودى – 11.355 الف يورو – 6.350 الف درهم – 12.663 الف ريال قطرى )،كما تم بإرشادهما ضبط 2 سلاح نارى و10 طلقات .

وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين والمبلغ والسيارة المستخدمة،وتحرر عن تلك الإجراءات محضرًا ملحقًا بالمحضر الأصلى،وجارى العرض على النيابة العامة.