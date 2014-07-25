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سقوط قذيفتين قرب مبنى السفارة الأمريكية لدى ليبيا بطريق مطار طرابلس الدولي

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سقوط قذيفتين قرب مبنى السفارة الأمريكية لدى ليبيا بطريق مطار طرابلس الدولي سقوط قذيفتين قرب مبنى السفارة الأمريكية لدى ليبيا بطريق مطار طرابلس الدولي

السفارة الأمريكية

ذكرت “بوابة الوسط” نقلا عن شهود عيان،أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا صباح اليوم الجمعة،قرب مبنى السفارة الأمريكية الكائن بشارع ولي العهد المتفرع من طريق مطار طرابلس الدولي.

وأضافت أنه لم يتسن الحصول على معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفارة،إلا أن الشهود أفادوا أيضًا أن مبنيين يجاوران السفارة استهدفهما القصف بشكل مباشر.

وتتعرض المنطقة إلى وابل من القصف الصاروخي جراء الاشتباكات العنيفة التي تدور في محيط مطار طرابلس الدولي والطرق المؤدية إلى المطار بين تشكيلات مسلحة تنتمي إلى مدينة الزنتان وما يسمى بدرع الوسطى،الذي تتكون معظم قوته من تشكيلات مسلحة تنتمي إلى مدينة مصراتة.

أ ش أ

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