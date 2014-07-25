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ليلى إسكندر لـ"اليوم السابع": طرح كراسة شروط حول تكلفة تطوير الدويقة

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أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى، أنه فى إطار خطة تطوير منطقة الدويقة، تم طرح كراسة شروط لتقدير التكلفة وكمية الدهانات لعمل طلاء للوجهات، إضافة إلى أن الجمعيات المختصة تُجهز الشباب الذين سيعملون من سكان المنطقة.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم عَقْد عدة اجتماعات مع أطرافٍ مختلفة بالتعاون مع وزارة الصحة، ومراكز تطوير مهنى جديدة لتشغيل الشباب، لإعادة النَظَر فى تطوير المنطقة.

وأضافت ليلى إسكندر، أنه خلال الشهرين المقبلين سيتم حصر المقاولين الذين سيعملون فى ذلك، وعدد الشباب الذين سيتم الاستعانة بهم بعد انتهاء فترة التدريب والعمل، وليس الغرض من البناء والدهانات الواجهة فقط، ولكن برنامج توظيف وتدريب والحصول على الشهادة وتوفير فُرَص عمل للشباب تحت إشراف هيئات متخصصة فى المقاولات، ومراكز تدريب بشكل عملى لشباب المنطقة، إضافة إلى مساعدتهم فى تأسيس شركات صغيرة كما فى منظومة الفصل من المنبع الخاصة بالنظافة والتجميل.

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