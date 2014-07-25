«هآرتس»: «كيري» قدم للفلسطينيين وإسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار

قالت مصادر إسرائيلية، إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قدم إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، وأنه ينتظر جواب الطرفين عليه.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي، أن «كيري الذي سيغادر القاهرة بعد ظهر الجمعة، ينتظر جوابا من وزيري خارجية قطر وتركيا عن موقف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل بشأن هذا الاقتراح».

وبحسب المسؤول الإسرائيلي الذي لم تحدد الصحيفة هويته، فإن «كيري» قدم الاقتراح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما مساء الأربعاء في تل أبيب.

وأشارت إلى أن الاقتراح يتضمن «وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوع دون أن تنسحب القوات الإسرائيلية من غزة بشكل كامل، وتواصل العمل ضد الإنفاق، وخلال وقف إطلاق النار تجرى مفاوضات بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية».

وأضافت الصحيفة أن «الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيضمنوا للطرفين أن المفاوضات حول الترتيبات النهائية ستبحث قضايا هامة للطرفين وهي نزع أسلحة الصواريخ والأنفاق بالنسبة لإسرائيل، ورفع الحصار وإعادة بناء قطاع غزة بالنسبة لحماس».

ولفتت إلى أن «كيري» الذي عاد إلى القاهرة، مساء الأربعاء، بعد لقاء مع «نتنياهو»، أجرى مكالمات هاتفية ماراثونية لممارسة الضغط الدولي على حماس، وخاصة رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل.

وقالت في هذ الصدد «كيري تحدث مرتين مع وزير الخارجية القطري (خالد العطية) الذي يحافظ على اتصال مستمر مع مشعل المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة».