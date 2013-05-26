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ماجد الكدواني وميس ورزان وانتصار مذيعون في رمضان

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ماجد الكدواني وميس ورزان وانتصار مذيعون في رمضان ماجد الكدواني وميس ورزان وانتصار مذيعون في رمضان

تعاقد عدد من النجوم المصريين في سرية تامة على تقديم برامج خلال شهر رمضان القادم.
وتأتي في المقدمة انتصار في برنامج مقالب داخل الأستوديو ولم تحدد شركة انتاج القنوات التي ستعمل بداخله.
أما ميس حمدان فبرنامجها عبارة عن حوارات مع شخصيات عامة داخل الاستوديو.
من جهتها رزان مغربي سوف تحاور الضيوف على قناة الحياة في برنامج اشبه ببرنامج طوني خليفة.
بينما تعاقد ماجد الكدواني على تقديم برنامج كوميدي خلال شهر رمضان القادم ومن المتوقع ان يبدأ تصويره خلال ايام.
والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية في الشارع ، ويسعى ماجد للتفرغ له بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

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