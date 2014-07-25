بالصور.. محافظ سوهاج يكرم 60 من حفظة القرآن بمناسبة ليلة القدر

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، الخميس، الحفل الذي أقامته المحافظة لتكريم حفظة القرآن الكريم بمناسبة ليلة القدر في المسابقة السنوية التي أشرف عليها الأزهر الشريف والأوقاف بسوهاج.

حضر الحفل الدكتور أحمد محمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والشيخ عثمان سليم بدوي، مدير إدارة الدعوة ممثلا للأوقاف وعدد من رجال الزهر والأوقاف بالمحافظة.

وكرم المحافظ 60 فائزًا من حفظة القرآن الكريم، و 8 من المحفظين والإداريين المشرفين علي المسابقة، وبلغت قيمة إجمالي الجوائز المالية 15.146 جنيها مقدمة من المحافظة، و قدم المحافظ التهنئة للفائزين مؤكدا لهم أن حفظ القران الكريم يعد عملا عظيما، مضيفا لهم أن الأهم من ذلك هو العمل بتعاليم وأخلاق القران الكريم.