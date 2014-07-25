غدًا.. "الأورمان" تفتتح قرية مهدى الأخرم ببنى سويف بعد تطويرها

تفتتح جمعية الأورمان بالتنسيق مع مجموعة حديد المصريين غدًا السبت، قرية مهدى الأخرم بمحافظة بنى سويف، ضمن مبادرة المجلس العربى للمسئولية المجتمعية، حيث يعد أول مجلس مصرى لخلق ذراع موازٍ للاحتياجات المجتمعية مساعدا للحكومة المصرية والعالم العربى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد .

ويأتى افتتاح القرية استكمالا لتوقيع البروتوكول بين جمعية الأورمان ومجموعة حديد المصريين لإطلاق مبادرة "معا من أجل تنمية القرى الأكثر احتياجاً"، لدعم العمل الخيرى الأهلى وتنمية القرى الفقيرة من خلال الارتقاء بمستوى معيشة هذه الأسر.

وتم الانتهاء من إعادة إعمار 60 منزلاً بقرية "مهدى الأخرم" إلى جانب عمل حفل إفطار لعدد 4500 طفل يتيم خلال أيام شهر رمضان الكريم وتقديم العديد من الهدايا العينية وشنط المدارس للأطفال الأيتام غير القادرين.