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التحفظ على 6 متسللين بينهم 3 سودانيين لعرضهم على النيابة العسكرية بمطروح

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التحفظ على 6 متسللين بينهم 3 سودانيين لعرضهم على النيابة العسكرية بمطروح التحفظ على 6 متسللين بينهم 3 سودانيين لعرضهم على النيابة العسكرية بمطروح

أعلنت مديرية أمن مطروح أنه ورد لقسم شرطة براني أمر الحبس من مكتب مخابرات حرس الحدود بالسلوم الخاص بـ 6 متهمين بتسلل الحدود المصرية الليبية لحين عرضهم على النيابة العسكرية بمطروح

حيث تم ضبط أحمد ا . ا ( 26 سنة ) عامل زراعي مقيم برب العرب – الاسكندرية و حسن ع . ا . ( 35 سنة ) مزارع مقيم براني – مطروح ومحمد ع . م ( 27 سنة ) عاطل مقيم رمانة – شمال سيناء و إسماعيل م .ع ( 29 سنة ) حداد سوداني الجنسية والهادي ح . ا ( 35 سنة ) ترزي سوداني الجنسية و محمد ع . ع ( 27 سنة ) نجار سوداني الجنسية في القضية جنح عسكرية السلوم لتسللهم الحدود و التواجد في منطقة عسكرية يحظر على المدنيين التواجد فيها بدون تصريح

تم حجز المتهمين بقسم شرطة براني لحين إعادة عرضهم علي النيابة العسكرية بمطروح

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