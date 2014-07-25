روبين ثيك يفشل في إستعادة بولا باتون بعد علاقة 20 عاماً

فشل النجم الكندي Robin Thicke في إستعادة زوجته الممثلة الأمريكية Paula Patton، التي أعلنت إنفصالها عنه في شهر شباط من العام الحالي.

وكشفت إحدى المصادر المقربة من الطرفين أن Thicke البالغ من العمر 37 عاماً حاول بحميع الطرق تحسين علاقته بزوجته وإقناعها بمنح علاقتهما فرصة جديدة وأخيرة، إلا أنها رفضت وأصرّت على الإنفصال.

وفي الوقت الذي أعلن فيه Robin سابقاً أنه لن يستسلم، خضع اليوم أمام الأمر الواقع، بعد عرضPaula المنزل الذي جمعهما للبيع مقابل 3 ملايين دولار.

وإعتبر Thicke أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها Patton تثبت أن كل ما جمعهما طوال 20 عاماً، لم يعد له أي قيمة بنظرها.

وفي الإطار نفسه، أكد المغني والموسيقي Robin Thicke إنه لن يتقدم هو بطلب الطلاق، بل سيترك هذا الأمر لها.

وقال: كيف سأكون بعد خسارة حب حياتي.. كيف سأكمل حياتي بعد الآن؟

يشار إلى أن النجمة Paula Patton البالغة من العمر 38 عاماً، تعرفت على Robin Thicke عام 1991 في ملهى Balistyx الليلي عندما كانت في الـ 16 من عمرها، وفي العام 1993 بدأت علاقتهما إلى أن تزوجا سنة 2005 وأصبحا لاحقاً والدين لطفلهما الوحيد.

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