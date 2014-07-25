مصطفى شعبان: لن أكرر العمل مع حورية فرغلي بعد ما قالته عن مسلسل "أمراض نسا"

تبرأت الفنانة حورية فرغلي من شخصية "بريزة فكة" التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "أمراض نسا"، حيث كتبت على حسابها الشخصي في موقع "فيس بوك":" باي باي بريزة فكة.. وآسفة لكل اللي معجبهمش المسلسل.. محدش بيتعلم ببلاش".

وبعد هذا الكلام، علم "سيدتي نت" أن بطل المسلسل الفنان مصطفى شعبان قال للمقربين منه أنه لن يعمل مجدداً مع الفنانة حورية فرغلي، وأعرب عن غضبه الشديد من كلامها السيء في حق المسلسل.

مسلسل"أمراض نسا" يشارك في بطولته كل من النجوم: مصطفى شعبان، وحورية فرغلي، وصابرين، وصفاء سلطان، وأحمد بدير، والقصة للمؤلف أحمد عبد الفتاح، والإخراج لمحمد النقلي.

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