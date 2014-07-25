أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مصطفى شعبان: لن أكرر العمل مع حورية فرغلي بعد ما قالته عن مسلسل "أمراض نسا"

Google+ Print
مصطفى شعبان: لن أكرر العمل مع حورية فرغلي بعد ما قالته عن مسلسل "أمراض نسا" مصطفى شعبان: لن أكرر العمل مع حورية فرغلي بعد ما قالته عن مسلسل "أمراض نسا"

الخميس 24-07-2014 23:29

تبرأت الفنانة حورية فرغلي من شخصية "بريزة فكة" التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل "أمراض نسا"، حيث كتبت على حسابها الشخصي في موقع "فيس بوك":" باي باي بريزة فكة.. وآسفة لكل اللي معجبهمش المسلسل.. محدش بيتعلم ببلاش".

وبعد هذا الكلام، علم "سيدتي نت" أن بطل المسلسل الفنان مصطفى شعبان قال للمقربين منه أنه لن يعمل مجدداً مع الفنانة حورية فرغلي، وأعرب عن غضبه الشديد من كلامها السيء في حق المسلسل.

مسلسل"أمراض نسا" يشارك في بطولته كل من النجوم: مصطفى شعبان، وحورية فرغلي، وصابرين، وصفاء سلطان، وأحمد بدير، والقصة للمؤلف أحمد عبد الفتاح، والإخراج لمحمد النقلي.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي